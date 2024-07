Russia: 13 anni a musicista Usa per ‘traffico di droga’

agenzia

Michael Travis Leake, ex paracadutista aeronautica statunitense

MOSCA, 18 LUG – Il tribunale Khamovnichesky di Mosca ha condannato il musicista statunitense Michael Travis Leake a 13 anni di reclusione con le accuse di “produzione e vendita di sostanze stupefacenti su larga scala”. Lo riporta l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti sul proprio sito web. Le accuse contro Leake, che era stato arrestato il mese scorso, non sono verificabili in modo indipendente. L’uomo, un ex paracadutista dell’aeronautica statunitense, vive in Russia da più di 10 anni. Diversi cittadini americani sono detenuti in Russia con accuse che Washington ritiene di matrice politica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA