Russia: accuse Canada sabotaggio, Mosca convoca numero due ambasciata

agenzia

Mosca, 8 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministero degli Esteri russo ha convocato il “numero due” dell’ambasciata canadese a Mosca per informarlo della possibile adozione di misure “contro le provocazioni alla Russia” per le accuse di sabotaggio mosse dal governo canadese. Lo rende noto il ministero, sottolineando che le accuse secondo cui la Russia avrebbe intenzione di attaccare in questo modo i paesi della Nato non sono altro che semplici “falsità”. “Il vice capo della missione diplomatica canadese a Mosca è stato convocato e gli è stata consegnata una nota ufficiale in relazione alle false accuse di presunto ‘sabotaggio russo’ pianificato contro i paesi della Nato”, ha affermato il ministero degli Esteri russo.