Russia: Casini, ‘contro Sensi aggressione primitiva, Parlamento esprima solidarietà’

agenzia

Roma, 11 apr “L’ aggressione primitiva, al limite del codice penale, al collega Filippo Sensi, reo di essere un esponente del Pd che solidarizza con gli aggrediti Ucraini e non ha compiacenze verso gli aggressori russi, merita la solidarietà di tutto il Parlamento, a partire dai gruppi parlamentari del M5S. Le opinioni di tutti sono sindacabili, anche quelle di Sensi, ma ciò non giustifica forme di intolleranza e di aggressione che non dovrebbero avere diritto di cittadinanza nella politica italiana”. Lo dice il senatore Pier Ferdinando Casini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA