Russia: crolla un ponte nella regione di Smolensk, 1 morto e 5 feriti

Mosca, 8 apr. Un ponte è crollato a Vyazma, nella regione russa di Smolensk, uccidendo una donna e ferendo altre cinque persone, tra cui un bambino. Lo riferiscono i servizi di emergenza locali. La città di Vyazma si trova nella Russia occidentale, a circa 200 chilometri a ovest di Mosca. Il ponte Paninsky, costruito sopra i binari ferroviari, collega il centro città con la sua zona industriale.

Tre auto e un camion erano sul ponte quando è crollato, ha scritto su Telegram il dipartimento regionale del ministero russo per le situazioni di emergenza. Secondo quanto riferito, una donna di mezza età è stata uccisa e altre cinque persone sono state ricoverate in ospedale, tra cui una ragazza nata nel 2010. L’incidente ha causato danni alle reti di fornitura del gas, provocando l’interruzione della fornitura di gas per oltre 8.000 persone.

