Russia: delegazione di Mosca arrivata nella residenza del console Usa a Istanbul

Ankara, 27 feb. La delegazione russa è arrivata alla residenza di Istanbul del console generale degli Stati Uniti, dove i due Paesi terranno un incontro a porte chiuse sulle questioni relative alle rispettive ambasciate. Lo ha riferito un corrispondente della Tass. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato in precedenza che “diplomatici ed esperti di alto livello si incontreranno per discutere di problemi sistemici”.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha annunciato ieri che Washington e Mosca avrebbero tenuto un secondo round di colloqui in Turchia, poco più di una settimana dopo l’incontro dei delegati dei due Paesi in Arabia Saudita, avvenuto il 18 febbraio, per i loro primi colloqui diretti dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina.