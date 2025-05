Russia, esplosione in palazzo a Mosca: almeno 3 morti e 15 feriti

agenzia

Mosca, 4 mag. E’ di almeno tre morti e 15 feriti, con una decina di persone rimaste intrappolate, il bilancio di un incendio scoppiato oggi in seguito a una potente esplosione in un edificio residenziale nella zona sudoccidentale di Mosca. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ria Novosti spiegando che in seguito all’incendio l’ottavo e il nono piano del palazzo sono crollati. Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas, ma non si escludono altre ipotesi e le autorità stanno indagando.