Russia: Finlandia convoca ambasciatore, sospetta violazione spazio aereo

Helsinki, 26 mag. (Adnkronos/Afp) – Il ministero degli Esteri finlandese ha dichiarato di aver convocato l’ambasciatore russo in merito a una sospetta violazione dello spazio aereo da parte di due aerei militari russi la scorsa settimana. “Il ministero degli Esteri finlandese ha convocato oggi l’ambasciatore russo e ha chiesto spiegazioni in merito alla sospetta violazione dello spazio aereo”, ha affermato il ministero in un post su X.

