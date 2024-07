Russia: la Sco, blocco in espansione guidato da Pechino e Mosca/Scheda

agenzia

Washington, 3 lug. Nata nel 2001 come evoluzione dello Shanghai Five, istituito nel 1996, l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai era inizialmente un forum che riuniva i Paesi fondatori del gruppo ‘originale’ – Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan – più l’Uzbekistan. Nel tempo il blocco, che rappresenta circa il 40% della popolazione mondiale, ha aperto le porte a India e Pakistan (2017) e, lo scorso anno, all’Iran. E’ atteso l’allargamento alla Bielorussia al summit di Astana. Così i Paesi membri diventeranno dieci.

Afghanistan e Mongolia sono parte del gruppo come “osservatori”, insieme alla Bielorussia di Alexander Lukashenko che dal 2022 è nel processo per l’adesione a pieno titolo al blocco. Ci sono inoltre 14 “partner di dialogo”: Arabia Saudita, Azerbaigian, Armenia, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Cambogia, Kuwait, Maldive, Myanmar, Nepal, Qatar, Sri Lanka e Turchia.