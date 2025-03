Russia: Lavrov, ‘condividiamo con Usa logica inammissibilità scontro militare’

agenzia

Mosca, 12 mar. Mosca e Washington condividono la logica dell’inammissibilità dello scontro, anche militare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista con i blogger statunitensi Mario Nawfal, Larry Johnson e Andrew Napolitano, sottolineando che, durante i colloqui tra Russia e Stati Uniti a Riad, le parti hanno affermato che “quando gli interessi non coincidono e si contraddicono, allora i paesi responsabili devono fare di tutto per non consentire che questa contraddizione degeneri in uno scontro. Soprattutto uno scontro militare, che sarebbe disastroso per molti altri Paesi. Abbiamo detto loro che condividiamo pienamente questa logica”.

