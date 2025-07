Russia: Magi, ‘stop concerto Gergiev doveroso, non era benvenuto’

agenzia

Roma, 21 lug. “Finalmente: dopo le proteste di chi come noi ha sempre ritenuto che sarebbe stata una intollerabile umiliazione per le vittime della brutale guerra di aggressione di Putin all’Ucraina e una grave responsabilità per le istituzioni del nostro Paese coinvolte, la Direzione della Reggia di Caserta ha disposto l’annullamento del concerto sinfonico diretto da Valery Gergiev”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.