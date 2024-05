Russia: media, ‘Putin potrebbe visitare Vietnam e Nordcorea durante viaggio in Cina’

agenzia

Mosca, 11 mag. Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe sfruttare la sua prossima visita in Cina come un’opportunità per visitare gli alleati regionali Vietnam e Corea del Nord. Lo ha riferito Voice of America. Putin aveva confermato il 25 aprile che visiterà la Cina a maggio, senza però fornire date precise riguardo il viaggio. Analisti hanno dichiarato all’emittente che una visita in Vietnam consentirebbe a Putin di dimostrare che le sanzioni occidentali in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca non hanno isolato la Russia.