Russia, Medvedev: “Truppe Francia in Ucraina? Manderemo indietro tante bare”

Mosca, 20 mar. “Sarebbe bello se gli irrequieti francesi mandassero un paio di reggimenti a Banderaland. E’ molto difficile nascondere un tale numero di militari e, quindi, il problema della loro distruzione sistematica non sarà il compito più difficile, ma sarà un compito estremamente importante”. Così il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha commentato su Telegram il possibile invio in Ucraina di soldati dalla Francia. ”Ma quanto sarebbe vantaggioso! – prosegue Medvedev – Con così tante bare che verranno consegnate alla Francia da un Paese straniero e lontano, sarà impossibile nascondere la morte di massa di personale militare professionista”.