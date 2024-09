Russia, morta una donna in raid ucraini nella regione di Mosca

agenzia

Voli interrotti nella notte ripresi in mattinata

MOSCA, 10 SET – Una donna di 46 anni è morta in seguito ad un attacco ucraino nella regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore precisando che il decesso di un bambino di 9 anni annunciato precedentemente “non è confermato”. “Una donna di 46 anni è morta – ha detto Andreï Vorobiov -. In precedenza era stato riferito che un bambino di 9 anni era morto, ma questa informazione non è confermata”. I voli da e per gli aeroporti moscoviti di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky sono stati temporaneamente sospesi la notte scorsa per motivi di “sicurezza”: lo riferisce l’agenzia Interfax, secondo cui i voli sono ora ripresi in modo regolare. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver abbattuto 20 droni ucraini nella regione di Mosca nella notte.

