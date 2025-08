Russia: Orbàn, ‘Ue non faccia politiche sulla base di un’inesistente minaccia russa’

agenzia

Budapest, 3 ago. L’Unione Europea non dovrebbe modellare le sue politiche sulla base di un’inesistente “minaccia russa”. Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. “L’ipotesi che i russi occuperanno (i nostri territori) è irrealistica e non dovremmo ispirarci a essa nelle nostre politiche, perché le ipotesi irrealistiche porteranno solo a decisioni false e incomplete”, ha affermato in un discorso trasmesso dalla televisione M1.