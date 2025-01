Russia: patriarca di Mosca, ‘l’Occidente odia il nostro Paese’

agenzia

Mosca, 7 gen. Il patriarca di Mosca Kirill ha accusato l’Occidente di “odiare” la Russia perché rappresenta “un percorso alternativo di sviluppo della civiltà”. “Siamo odiati dall’Occidente – ha spiegato durante la celebrazione della messa di Natale – perché proponiamo una via diversa, un percorso alternativo di sviluppo della civiltà”. I cristiani ortodossi in Russia celebrano il Natale il 7 gennaio secondo il calendario giuliano. Nel 2023, l’Ucraina ha firmato una legge che sposta il giorno delle celebrazioni natalizie al 25 dicembre, in modo simile al cristianesimo occidentale.