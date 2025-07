Russia: Picierno, Gergiev? ‘Abbiamo lottato e abbiamo vinto’

agenzia

Roma, 21 lug. “Abbiamo spiegato, lottato, ci abbiamo creduto e abbiamo vinto! Grazie a tutte e tutti voi, la Campania non ospiterà un ambasciatore di Putin. Per chi vorrà, ci vediamo domenica sera con le bandiere dell’Europa, davanti alla Reggia, per celebrare la forza e la bellezza della democrazia”. Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno del Pd.

