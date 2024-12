Russia: Putin, ‘al via a breve produzione missili a medio raggio Oreshnik’

agenzia

Mosca, 16 dic. La produzione in serie del missile a raggio intermedio Oreshnik inizierà a breve. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. “Come sapete, il sistema missilistico a raggio intermedio Oreshnik è diventato la nuova arma potente della Russia – ha affermato il capo del Cremlino – È stato utilizzato con successo a novembre in risposta agli attacchi sul territorio del nostro paese: un missile balistico con un carico utile ipersonico non nucleare”. “La produzione in serie di tali sistemi dovrebbe essere avviata a breve per garantire la sicurezza della Russia e dei suoi alleati”, ha concluso il leader russo.

