Russia: Putin arrivato a Tianjin, prima tappa della sua visita di 4 giorni in Cina

agenzia

Pechino, 31 ago. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Tianjin, prima tappa della sua visita di quattro giorni in Cina. Il leader russo visiterà la città cinese settentrionale e Pechino su invito del presidente cinese Xi Jinping. Una guardia d’onore ha accolto Putin all’aeroporto internazionale di Tianjin Binhai. È stato accolto da Chen Min’er, membro dell’Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese e segretario del partito a Tianjin, dall’ambasciatore russo a Pechino Igor Morgulov e da alti funzionari diplomatici russi.