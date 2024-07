Russia: Putin, ‘se Usa dispiegano missili in Germania annulliamo moratoria su armi’

agenzia

Mosca, 28 lug. Se gli Stati Uniti manderanno armi in Germania, la Russia si considererà libera da una moratoria sul dispiegamento delle sue armi d’attacco. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante la Giornata della Marina a San Pietroburgo. Putin ha sottolineato che alla portata di tali armi “si troveranno importanti strutture di controllo governativo e militare russi, centri amministrativi e industriali e infrastrutture di difesa. E il tempo di volo verso obiettivi sul nostro territorio per tali missili, che in futuro potrebbero essere dotati di testate nucleari, sarà di circa 10 minuti”.

“Se gli Stati Uniti d’America metteranno in atto tali piani – ha aggiunto il presidente russo – ci considereremo liberi dalla moratoria unilaterale precedentemente ipotizzata sul dispiegamento di armi d’attacco a medio e corto raggio, compreso l’aumento delle capacità delle forze costiere della nostra Marina”. Adotteremo misure speculari per implementarli, tenendo conto delle azioni degli Stati Uniti e dei loro satelliti in Europa e in altre regioni del mondo”.