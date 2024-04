Russia: Ricciardi (M5S), ‘elezioni farsa ma si condanna Putin e si stringe mano ad al-Sisi’

agenzia

Roma, 20 mar. – “Indubbiamente quella giornata elettorale in Russia è stata una farsa ma mentre si concorda su questa farsa si danno 7,4 miliardi ad al-Sisi che è stato eletto con l’87% dei voti a casa sua. Allora, dove sta il confine tra bene e male, tra dittatore e dittatore? Chiaro che quando si governa di deve parlare con tutti, ma mentre si dice che da una parte c’è il male assoluto che mette a rischio la democrazia, dall’altra non si vanno a stringere le mani. Se si tengono categorie etiche quando si governa e si usano come propaganda, lo si fa sempre, presidente, non a seconda della convenienza”. Così Riccardo Ricciardi (M5S), intervenendo in Aula alla Camera dove è in corso la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA