Russia: Schlein legge vecchio post Meloni, ‘ora ha capito che Putin non è un democratico’

Roma, 20 mar Elly Schlein ha letto in aula alla Camera un vecchio Tweet di Giorgia Meloni che si complimentava con Putin: “E’ di Salvini? No, è stata lei a dirlo nel 2018. Le stesse parole ascoltate qualche giorno fa da Salvini, con la differenza che ora la presidente del Consiglio non ha rinnovato le felicitazioni. Ce ne ha messo di tempo ma mi pare che ha capito che Putin non è un fiero democratico eletto con libere elezioni. Un passo in avanti per il Paese, la ringraziamo”, ha detto Schlein.

