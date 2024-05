Russia: talebani potrebbero essere rimossi da elenco organizzazioni vietate

agenzia

Mosca, 27 mag. I ministeri russi hanno informato Putin che Mosca potrebbe rimuovere i talebani dalla lista delle organizzazioni vietate in Russia. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale Tass, citando il Ministero degli Esteri. Inoltre, la Russia ha invitato i talebani a partecipare al Forum economico di San Pietroburgo a giugno. Zamir Kabulov, direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo, ha dichiarato che “escludere i talebani dall’elenco delle organizzazioni vietate è d’obbligo e senza questa decisione sarà prematuro parlare di riconoscimento del governo talebano in Afghanistan. Di conseguenza, la questione è ancora in fase di elaborazione, stiamo aspettando che venga presa una decisione”.