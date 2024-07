Russia: Vucic, ‘Occidente si prepara a conflitto diretto’

agenzia

Belgrado, 22 lug. “L’Occidente vorrebbe condurre una guerra a distanza, tramite qualcun altro, investendo denaro e così via, ma al momento non è pronto per un conflitto diretto con la Russia. Non lo è ora, ma penso che lo sarà. Si sta già preparando per un conflitto con la Federazione Russa e lo sta facendo molto più velocemente di quanto alcune persone vorrebbero vedere, in ogni senso. Sappiamo come stanno andando i preparativi militari. E voglio dirvi che si stanno preparando per un conflitto militare”. Lo ha detto alla rete serba Pink Tv il presidente della Serbia Aleksandar Vucic.

