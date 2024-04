Russia: Zakharova, ‘Usa si sono affrettati a dire che attacco a Crocus non era opera di Kiev’

agenzia

Mosca, 27 mar. Gli Stati Uniti hanno attribuito precipitosamente la colpa dell’attacco al Crocus City Hall al gruppo terroristico Stato islamico, anche se l’evento era ancora in corso. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, precisando a Radio Sputnik che “il fatto stesso che nelle prime 24 ore dopo l’attacco gli americani abbiano iniziato a gridare che non si trattava dell’Ucraina credo sia una prova incriminante. Non posso classificarlo altrimenti: è una prova di per sé”.