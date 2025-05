Rutte, ‘Europa garantirà il 70% delle forze entro il 2032’

agenzia

'Ora gli Usa sono al 44%, scenderanno al 30%: altre priorità'

BRUXELLES, 26 MAG – “Gli Usa comprendono che la loro sicurezza dipende dalla pace nell’area euroatlantica e nell’Artico. Ma gli Usa non possono pensare solo all’Europa e all’Atlantico. Oggi garantiscono il 44% della capacità militari convenzionali in Europa ma dovranno essere il 30% nel 2032, con gli alleati europei che dovranno salire al 70% in modo da permettere agli Stati Uniti di concentrarsi di più sull’Indo-Pacifico”. Lo ha detto Mark Rutte all’Assemblea parlamentare della Nato, negli Usa.

