Rutte, ‘impegno Kiev nella Nato resta, ma fuori dai negoziati’

'Hegseth salta gruppo di contatto? Non sempre possibile esserci'

BRUXELLES, 04 GIU – “L’impegno ad un percorso irreversibile dell’Ucraina verso la Nato resta. Ma non è mai stato promesso a Kiev l’ingresso nell’Alleanza come parte di un negoziato di pace”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa pre ministeriale. Per quanto riguarda il fatto che il capo del Pentagono Pete Hegseth non parteciperà al gruppo di contatto sull’Ucraina, Rutte ha dichiarato: “Gli Usa saranno presenti al gruppo, restano impegnati, anche se non sempre è possibile che i funzionari americani prendano parte poiché gli incontri avvengono spesso in Europa”.

