Rutte, ‘pienamente soddisfatto della reazione degli Usa’

agenzia

'L'impegno chiaro, Alleati sono tutti insieme'

BRUXELLES, 12 SET – “La posizione degli Usa è assolutamente chiara, siamo tutti insieme. L’impegno dell’America c’è in tutti i sensi. Sono stato pienamente soddisfatto” della reazione degli Usa a quanto accaduto in Polonia. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in conferenza stampa con il Comandante Supremo Alleato Alexus Grynkewich.

