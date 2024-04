Ryanair: Antitrust ingannata da affermazioni ‘incoerenti’ Edreams

agenzia

Roma, 11 apr. – Ryanair chiede al Presidente dell’Agcm, Roberto Rustichelli, “di spiegare perché ha permesso all’Agcm di essere ingannata dalle OTA Pirata come eDreams, e perché ha ignorato la recente sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha respinto le false affermazioni delle OTA Pirata e ha stabilito che la politica di vendita diretta di Ryanair fosse ‘ragionevole’ e ha portato a costi più bassi e tariffe inferiori per i consumatori”. In una nota la compagnia irlandese ricorda come “in una conference call agli investitori del 28 febbraio, quando gli è stato chiesto se eDreams avrebbe accettato di diventare un ‘Approved OTA’ partner di Ryanair, il CEO ‘Dana Dunne ha detto agli investitori che eDreams ‘è uno dei più grandi rivenditori di voli al mondo’ e ‘che ha molte altre opzioni in altri ambiti data la propria portata e dimensione’ “.

Tuttavia Ryanair “ritiene che eDreams abbia ingannato l’AGCM sostenendo che vi sia un rischio immediato per la sua ‘stessa sopravvivenza’ se non può offrire voli Ryanair in vendita in Italia al di fuori dell’accordo ‘Approved Ota’ di Ryanair. Questa evidente contraddizione tra le affermazioni di eDreams ai suoi investitori e quelle fatte all’AGCM dimostra chiaramente che eDreams sta ingannando una delle due parti”. Ryanair ricorda di avere firmato accordi ‘Approved OTA’ con molteplici operatori, tra cui Loveholidays, Kiwi, TUI, On the Beach, eSky e El Corte Inglés. Queste partnership “si basano su prezzi trasparenti per i consumatori come richiesto dalla normativa UE”. Ciò – continua la compagnia – “contrasta con il modello delle OTA Pirata attualmente utilizzato da eDreams ed altri, che comporta la pirateria digitale illegale (screenscraping) di Ryanair.com, e il rigonfiamento dei prezzi delle compagnie aeree con sovrapprezzi nascosti o “tasse” inventate che danneggiano i consumatori italiani”.