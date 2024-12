Ryanair, aumento tassa passeggeri miope, impatto su Giubileo

agenzia

Wilson: 'Va revocata, a rischio posti di lavoro'

ROMA, 20 DIC – Ryanair attacca “la decisione miope e regressiva” del governo di aumentare le tasse sui passeggeri che viaggiano dai più grandi aeroporti italiani dall’1 aprile 2025. “Questo aumento della tassazione costringerà le compagnie aeree, come Ryanair, a rivedere i propri piani per l’Italia nel 2025, con gravi conseguenze per la connettività, il turismo e i posti di lavoro, in particolare a Roma dove è necessaria una maggiore connettività aerea per sostenere il turismo in entrata nell’Anno Giubilare”, avverte il gruppo irlandese. “Ryanair invita il Governo a revocare immediatamente questa miope e regressiva decisione di aumentare le tasse sui passeggeri”, afferma l’a.d di Ryanair, Eddie Wilson. “Questa decisione illogica di aumentare l’addizionale comunale, insieme alla mancata rimozione del limite dei voli a Ciampino, sarà particolarmente dannosa per Roma, dove le compagnie aeree, come Ryanair, saranno costrette a ridurre la capacità proprio in vista del Giubileo”, sottolinea.

