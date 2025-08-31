Sa’ar a Rubio, lavoriamo alla sovranità sulla Cisgiordania

agenzia

'Il governo israeliano sta preparando il terreno'

TEL AVIV, 31 AGO – Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha informato il suo omologo statunitense Marco Rubio che in Israele si sta discutendo dell’applicazione della sovranità israeliana sui territori della Cisgiordania e che il governo sta preparando il terreno per tale iniziativa nei prossimi mesi. I due hanno discusso la questione durante il loro incontro a Washington la scorsa settimana, come riferiscono i media nazionali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA