Sabotaggi Francia, arrestato attivista ultrasinistra

agenzia

Fermato domenica mentre era in un sito della SNCF

ROMA, 29 LUG – Un attivista dell’estrema sinistra è stato arrestato domenica in un sito delle ferrovie francesi Sncf a Oissel (Seine-Maritime), hanno dichiarato lunedì fonti della polizia, dopo i sabotaggi che venerdì hanno mandato in tilt i treni ad alta velocità Tgv. L’uomo aveva nel suo veicolo “chiavi d’accesso ai locali tecnici della Sncf”, “tronchesi”, un “set di chiavi universali” in particolare, nonché manuali e volantini legati all’ultrasinistra, ha aggiunto la stessa fonte.

