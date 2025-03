Sace, per le polizze catastrofali bacino di 3 milioni d’imprese

agenzia

Ricci, obbligo da aprile. Bastano i fondi per le riassicurazione

ROMA, 04 MAR – L’obbligo di polizze catastrofali per le imprese “esiste dal primo aprile, scatta dal 31 marzo”. Lo ricorda l’amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, a margine dell’evento “Let’s Grow!”. Ricci spiega: “il target complessivo, su cui noi abbiamo fatto le nostre simulazioni, è di un universo delle imprese che dovrebbe essere di circa 3 milioni”. “Il tasso di adesione – aggiunge – lo andremo a monitorare. Più riusciamo ad accelerare questo processo più il sistema diventa mutualistico e fa sì che anche dal punto di vista dello Stato ci sia un beneficio”, sottolinea Ricci. In ogni caso il platfond di 5 miliardi di euro stanziato dal governo per la riassicurazione da parte di Sace è “capiente”. “È stato stimato su una copertura triennale, per il 2024, il 2025 e il 2026”, ma nel ’24 non è stato usato e nel ’25 parte dal secondo trimestre. “Stipulare una polizza non è così complicato” o costoso e presenta vantaggi a partire dai minori costi di finanziamento da parte delle banche e dai tempi di rimborso rapidi in caso di alluvioni o altre calamità, sottolinea Ricci. “In due piccole farmacie che abbiamo assicurato in Emilia Romagna, l’indennizzo è stato pagato in due settimane”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA