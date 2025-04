Saipem, contratto da 520 milioni da Eni per cattura Co2 in Uk

agenzia

Commessa triennale per il progetto 'Liverpool Bay Ccs'

MILANO, 28 APR – Saipem si è aggiudicata un contratto da circa 520 miloni di euro da Eni per la cattura della Co2 nel Regno Unito. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la commessa triennale riguarda il progetto Liverpool Bay Ccs, che servirà il polo industriale HyNet, situato in uno dei distretti industriali a più alto consumo energetico del paese. Saipem trasformerà un impianto tradizionale di compressione e trattamento del gas a Point of Ayr, nel Nord del Galles, in una “innovativa stazione di compressione elettrica di Co2”, che consentirà lo stoccaggio permanente di anidride carbonica in giacimenti esausti nella baia di Liverpool. A Saipem spetta il compito di fornire l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’assistenza alla messa in servizio (commissioning) della nuova stazione di compressione. Il nuovo impianto sarà integrato con i segmenti a mare (offshore) e su terra (onshore) dello sviluppo complessivo. Sono previste ricadute occupazionali positive per oltre mille “risorse locali” impegnate nel periodo di costruzione di un impianto che “garantirà la riduzione delle emissioni dalle industrie del Nord-Ovest dell’Inghilterra e del Galles del Nord”. Con questo contratto Saipem contribuirà a realizzare “uno dei più avanzati progetti di cattura e stoccaggio del carbonio del Regno Unito, confermando il proprio posizionamento lungo l’intera catena del valore della Co2”.

