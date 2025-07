Sala a Boeri: ‘Non posso far spuntare torri nel nulla’

agenzia

Chat del 2022, l'architetto propone incontro sullo stadio

MILANO, 18 LUG – “Vi ricevo volentieri ma ti premetto che il progetto che mi ha fatto vedere Giancarlo politicamente non mi sento di portarlo avanti. Ho fatto tutta la campagna sul tema delle ‘rigenerazioni’ e non posso fare spuntare torri dove oggi non c’è nulla. Poi (mia personalissima opinione avendo abitato lì) non penso che per i residenti lo stato attuale delle cose sia un problema”. È un messaggio via chat inviato, il 22 febbraio 2022, dal sindaco di Milano Beppe Sala all’archistar Stefano Boeri, entrambi indagati nell’inchiesta milanese sull’urbanistica. In un altro scambio di messaggi, il 5 gennaio 2023, Boeri scrive al sindaco: “Settimana prossima se vuoi ti porto proprietari area ex piste allenamento Snai interessati a realizzare stadio. Ciao”. “Ok. Buona serata”, la risposta del primo cittadino. Sono messaggi contenuti, con decine di altri di dialoghi tra i due, in un’annotazione di 439 pagine della Guardia di Finanza di Milano, nell’inchiesta dell’aggiunta Tiziana Siciliano e dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici.

