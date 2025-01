Sala: ‘Sul divieto di fumo Milano è pioniera e andremo avanti’

agenzia

'Diamo multe e continueremo a darle ma è un fatto culturale'

MILANO, 16 GEN – Dall’1 gennaio a Milano è scattato il divieto di fumare all’aperto a meno di 10 metri di distanza dalle altre persone. “In questa cosa siamo pionieri, una volta immaginare di non fumare al ristorante era una follia – ha detto il sindaco Beppe Sala intervistato a Rtl -, piano piano ci si arriva, noi andremo avanti”. “Il non fumatore ha diritto di non vedersi fumare addosso e di non subire il fumo passivo? Io penso di sì”, ha continuato spiegando “come noi qualche multa la stiamo dando ma è anche e soprattutto un fatto culturale”. “Noi continueremo a dare delle multe ma è molto un fatto culturale e sono contento che i medici si schierino dalla nostra parte”, in questa battaglia.

