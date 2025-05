Salario minimo: Avs, ‘chiediamo calendarizzazione urgente’

agenzia

Roma, 7 mag. “Abbiamo chiesto noi di Avs insieme alle altre opposizioni la calendarizzazione urgente in commissione Lavoro della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare sul Salario Minimo. La condizione del lavoro in Italia e in particolare la crescita del lavoro povero rendono non più rinviabile un dibattito parlamentare sullo stato delle retribuzioni nel nostro Paese. La propaganda del Governo impatta con la cruda realtà ogni giorno e la maggioranza non può più sottrarsi a questa responsabilità”. Così Franco Mari, capogruppo di Avs nella commissione Lavoro della Camera.

