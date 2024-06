Salario minimo: Guerra, ‘da oggi possibile firmare anche on line’

agenzia

Roma, 30 mag. “La raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare che il Partito Democratico ha presentato insieme al Movimento 5 stelle e ad Alleanza verdi e sinistra sul salario minimo procede a pieno ritmo, con banchetti in tutta Italia. Ma da oggi è possibile anche firmare on-line a questo link: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=SALARIO_MINIMO. Non arretreremo di un passo in questa battaglia di civiltà. Nei tanti paesi dove esiste, il salario minimo ha difeso i lavoratori dallo sfruttamento, ha ridotto il gap salariale ai danni delle donne, ha spinto le imprese ad innovare e difeso le retribuzioni più basse dall’inflazione”. Così Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria Pd.

