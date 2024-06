Salario minimo: Patuanelli, ‘risposta per difendere lavoratori’

agenzia

Roma, 29 giu. “L’incontro di oggi” con Cgil e Usb “sulla proposta di legge d’iniziativa popolare sul salario minimo è stata l’occasione per discutere le problematiche che schiacciano i diritti dei lavoratori nell’Italia di oggi: il lavoro povero, la crisi della rappresentanza sindacale, la proliferazione dei contratti collettivi nazionali e la precarietà sono solo alcuni dei temi che abbiamo toccato. È emersa la necessità di trovare posizioni unitarie e battaglie collettive affinché il nostro Paese inverta tendenza, in questo momento tesa a diventare un mercato che compete sul costo del lavoro con soggetti come la Cina, e diventi invece un luogo dove il diritto a un’entrata dignitosa trascini con sè anche una crescita in termini di sviluppo competitivo e valore aggiunto alle produzioni italiane”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli.