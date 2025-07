Salario minimo: Schlein, ‘destra continua a dire no e blocca discussione, non ci fermiamo’**

agenzia

Roma, 1 lug “La destra continua a dire no al salario minimo e blocca ancora una volta in Aula la discussione della nostra proposta proposta. È assurdo e noi non ci fermeremo”. Lo dice Elly Schlein, aggiungendo: “La Germania ha deciso che il salario minimo salirà a 14.60 euro. La Spagna l’ha aumentato del 50 per cento. In Europa ci sono ventidue Stati su ventisette che hanno una legislazione in materia. Ma nell’Italia di Giorgia Meloni 4 milioni di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano”.