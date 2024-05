Salario minimo: Tajani, ‘non ci piace, sì a contrattazione collettiva’

agenzia

Roma, 14 mag. Il salario minimo garantito per legge “è una proposta che non ci piace, perché in un Paese dove c’è una contrattazione collettiva ben superiore al tetto previsto dall’Europa, cioè l’80%, è giusto che ci sia la contrattazione collettiva, perché questo avvantaggia il lavoratore e avvantaggio un sistema che deve essere fatto di collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore”. Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a Roma a un incontro organizzato dalla Confcommercio.

