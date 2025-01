Sale l’utile per BlackRock, bene anche Goldman e JpMorgan

agenzia

Nel IV trimestre Goldman Sachs raddoppia, JPMorgan +50%

NEW YORK, 15 GEN – BlackRock aumenta gli asset gestiti nel quarto trimestre alla cifra record di 11.550 miliardi di dollari e segna un aumento dell’utile del 21% a 1,67 miliardi e dei ricavi, saliti del 23% a quasi 5,7 miliardi. “Questo è solo l’inizio. BlackRock entra nel 2025 con più crescita e potenziale che mai”, ha detto l’amministratore delegato Larry Fink. Goldman Sachs, intano, chiude il quarto trimestre sopra le attese degli analisti. L’utile netto salito del 105% a 4,11 miliardi di dollari. I ricavi sono aumentati del 23% a 13,87 miliardi. JPMorgan chiude il quarto trimestre con un utile in aumento del 50% a 14 miliardi di dollari. I ricavi sono saliti del 10% a 43,7 miliardi. “L’economia americana è stata resiliente. Comunque due rischi significativi restano. L’inflazione potrebbe persistere per diverso tempo. E in aggiunta le condizioni geopolitiche restano le più pericolose e complicate dalla seconda guerra mondiale”, ha detto l’amministratore delegato Jamie Dimon.

