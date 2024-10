Salerno: Bicchielli (Nm), ‘stupisce silenzio presidente De Luca su Alfieri’

agenzia

Roma, 3 ott. “Siamo e restiamo garantisti, lo abbiamo sempre dimostrato e continueremo a ribadirlo, ma l’arresto del sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia Franco Alfieri conferma quanto da noi sempre sostenuto: una cattiva gestione amministrativa del centrosinistra”. Così Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati e membro della commissione antimafia in merito al terremoto giudiziario che ha scosso il Comune di Capaccio Paestum e la Provincia di Salerno.