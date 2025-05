Salesforce compra Informatica per 8 miliardi

agenzia

L'intesa finanziata in contati e debito

NEW YORK, 27 MAG – Salesforce ha raggiunto un accordo per acquistare Informatica per 8 miliardi di dollari. L’accordo, finanziato in contanti e con l’emissione di nuovo debito, dovrebbe chiudersi agli inizi dell’esercizio fiscale 2027. “La nostra strategia di acquisizioni è metodica, paziente e decisa. Questa proposta acquisizione – afferma Robin Washington, il presidente e chief operating e financial officer di Salesforce – ci consentirà di avviarci alla prossima fase di crescita spinta dall’intelligenza artificiale. Ci muoveremo rapidamente per l’integrazione”.

