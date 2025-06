Salgono a 12 i feriti dell’attentato in Colorado

agenzia

L'attentatore aveva 16 bombe molotov. Rischia l'ergastolo

WASHINGTON, 02 GIU – Il numero di feriti dell’attacco anti-semita a Boulder, in Colorado, è salito a 12. Lo ha dichiarato il procuratore distrettuale Michael Dougherty in una conferenza stampa. Le autorità hanno anche riferito che l’autore dell’attentato, Mohamed Sabry Soliman, aveva 16 bombe molotov che sono rimaste inesplose oltre a quelle lanciate sulla folla. L’uomo rischia l’ergastolo, il massimo della pena per i crimini di odio, ha precisato il procuratore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA