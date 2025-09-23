Salis, ‘l’immunità mi protegge dalla persecuzione di Orban’

agenzia

'L'Italia può aprire un procedimento a mio carico, come auspico'

BRUXELLES, 23 SET – “Difendere la mia immunità non significa sottrarmi alla giustizia, ma proteggermi dalla persecuzione politica del regime di Orbán. È per questo che la sua tutela è essenziale. Le autorità italiane restano libere di aprire un procedimento a mio carico, come io stessa auspico e chiedo con forza”. Lo afferma l’eurodeputata Avs, Ilaria Salis, commentando il voto della Commissione Affari Giuridici che ha bocciato la richiesta di revoca dell’immunità.

