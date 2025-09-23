Salis, voto per l’immunità segnale importante e positivo

agenzia

'Ho fiducia che l'Aula confermerà centralità stato di diritto'

BRUXELLES, 23 SET – “Oggi la Commissione Juri ha deciso di difendere la mia immunità e l’indipendenza del Parlamento, e di respingere la richiesta di revoca avanzata dal regime ungherese. È un segnale importante e positivo. Ho piena fiducia che il Parlamento confermerà questa scelta nella plenaria di ottobre, affermando la centralità dello stato di diritto e delle garanzie democratiche”. E il commento a caldo di Ilaria Salis al voto della Commissione dell’Eurocamera contro la revoca della sua immunità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA