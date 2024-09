Salone nautico: Ronzulli (Fi), ‘settore strategico per economia e occupazione’

agenzia

Roma, 19 set. “Competitività, creatività, innovazione, sostenibilità. Sono questi gli ingredienti fondamentali messi insieme dalle nostre imprese e dai nostri cantieri, grazie ai quali l’Italia è leader mondiale nella nautica da diporto. Abbiamo una tradizione secolare che sposa sapientemente l’arte della manifattura con le più moderne tecnologie ed un design d’eccellenza. E’ per questo che l’imprenditoria nautica italiana rappresenta un settore strategico per la nostra economia e per l’occupazione, con un fatturato che supera i 7 miliardi. Parliamo di una filiera che comprende non solo i cantieri navali, ma anche la componentistica, il turismo nautico e i servizi legati alla navigazione”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, partecipando all’inaugurazione del 64º Salone nautico internazionale di Genova.