Salpata da Barcellona e Genova la Global Sumud Flotilla per aiuti a Gaza

ROMA (ITALPRESS) – Sono salpate da Barcellona, in maggior numero, da Genova e da altri porti del Mediterraneo per la piú grande missione civile internazionale via mare mai vista prima. Altre imbarcazioni il 4 settembre partiranno da Tunisia, Grecia e Sicilia. Si chiama Global Sumud Flotilla ed é la piú grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza e rompere l’assedio navale che Israele ha imposto sulla Striscia. La Flotilla é composta da decine di barche con a bordo delegazioni di attivisti e professionisti da 44 Paesi del mondo. A Barcellona tra le prime navi a salpare quelle con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg, l’attivista brasiliano Thiago Avila, l’ex sindaca Ada Colau che hanno salutato la folla presente. Migliaia di persone, circa 5 mila, si sono radunate al Moll de la Fusta per salutare la flottiglia, sventolando bandiere palestinesi. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 31-Ago-25 17:09

