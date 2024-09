Salute: ansia e apatia, come affrontarle al meglio con musicoterapia e fitoterapia

agenzia

Grazie al progetto inMood messo a punto da Prodeco Pharma per supportare le persone con disturbi psico-emotivi

Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) – Ritmi sempre più frenetici e preoccupazioni ricorrenti sono ormai all’ordine del giorno nella vita di molte persone, tanto che un italiano su quattro soffre di insonnia cronica o transitoria e più del 60% sperimenta uno o più disturbi della sfera psicologica, come ansia e apatia. Prodeco Pharma, azienda italiana che opera a livello internazionale nel campo della medicina naturale, da sempre attenta all’importanza del benessere psico-fisico, con l’innovativo progetto inMood si avvale per la prima volta dell’associazione tra musicoterapia e fitoterapia per supportare le persone con disturbi psico-emotivi. La musicoterapia promuove l’utilizzo della musica a scopo terapeutico – riporta una nota – offrendo diversi benefici, dimostrati da numerosi studi scientifici, come ad esempio il riequilibrio emozionale, il miglioramento delle funzioni cognitive, la qualità del sonno, la gravidanza e la terapia neonatale. A livello cellulare, infatti, l’ascolto di musica stimola il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore in grado di ridurre stress e ansia: si è dimostrato, ad esempio, che 20 minuti di musica classica possono indurre l’espressione di geni che regolano la funzione sinaptica, l’apprendimento e la memoria. Basandosi sulla valenza scientifica della musicoterapia, la linea inMood – si legge – propone quattro brani originali, firmati dal biologo e compositore Emiliano Toso, ispirati al trattamento del sonno, al rilassamento profondo, al miglioramento del tono dell’umore e alla stimolazione dell’attività cognitiva. “La musica è un linguaggio universale strettamente collegato alle emozioni umane – spiega Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore – Le melodie studiate alla frequenza di 432 Hz, come quelle nate nella collaborazione con il progetto inMood di Prodeco Pharma, favoriscono l’omeostasi cellulare ed esplicano un effetto terapeutico su mente e corpo, stimolando l’equilibrio e il rilassamento e riducendo ansia e stress”. I brani musicali possono essere ascoltati inquadrando un QR Code presente sulla speciale etichetta dei prodotti inMood – dettaglia la nota – e anche direttamente nelle farmacie tramite una cassa integrata negli espositori della linea, nonché nella sezione dedicata alla musicoterapia all’interno del sito di linea https://inmood.prodecopharma.com/musicoterapia/. Collegandosi al sito gli utenti possono infatti accedere a un vero e proprio percorso improntato al benessere, che include consulenze gratuite con esperti psicologi, psicoterapeuti e neurologi, video-corsi sulla meditazione e sulle pratiche di coerenza cardiaca per la gestione di ansia e stress, consigli online su come dormire bene a cura di uno sleep coach e tecniche di digito-pressione e massaggio per il rilassamento di adulti e bambini. “Con il progetto inMood vogliamo essere ancor più vicini alle persone che affrontano problematiche psico-emotive con un supporto completo e integrato, basato sull’approccio olistico al benessere che contraddistingue, da sempre, la nostra azienda – sottolinea Giovanni Catania, amministratore unico di Prodeco Pharma – La musica di Emiliano Toso fa anche da sottofondo alle nostre giornate in ufficio e abbiamo trovato il modo, assieme al maestro, per permettere a tutti i nostri clienti di godere di questa possibilità. Con questa novità, unita alla collaborazione con professionisti esperti, combiniamo ancor più i benefici di soluzioni fitoterapiche ad un’ampia gamma di servizi e strumenti utili per ritrovare il proprio equilibrio, proprio come la musicoterapia”.

