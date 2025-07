Salute: bonus psicologo, in 400mila pronti a fare richiesta ma ne saranno accettate solo 6300

agenzia

Roma, 23 lug. Il 25 luglio era la data attesa e rilanciata da organi ufficiali e di stampa per l’avvio delle domande per il Bonus Psicologo 2025. Ma in assenza del decreto attuativo è possibile uno slittamento ad agosto. E parte la mobilitazione perché il sostegno, quando arriverà, copra tutti gli aventi diritto e non solo una percentuale inferiore al 2%, come si prospetta. “Per questo firmate la proposta di legge di Diritto a stare bene”, è l’appello di Pubblica, ente del terzo settore senza scopo di lucro che coordina la campagna di raccolta firme per portare in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare per istituire in Italia un servizio pubblico nazionale di psicologia: cioè, garantire uno psicologo gratuito a tutte e a tutti e rendere così il benessere psicologico un diritto garantito.

Anche per il 2025 per il bonus psicologo si prevedono oltre 400 mila richieste, ma purtroppo i fondi stanziati al momento possono coprire le richieste di solo 6300 persone, poco più di una su 100. A questo si aggiunge che la data prevista per inviare all’Inps le richieste era il 25 luglio, così come segnalato sia da organi di stampa, sia alcuni siti ufficiali (come quello dell’Ordine degli psicologi della Lombardia): ma come già accaduto in passato, anche quest’anno si registrano ritardi nell’avvio del cosiddetto ‘click day’.

Lo slittamento è una diretta conseguenza della mancata definizione del decreto attuativo. Ecco perché, e a maggior ragione, è importante firmare la proposta di legge presentata pochi giorni fa in Senato: il testo infatti prevede, tra le altre cose, proprio il finanziamento del Bonus psicologo per il 100% di coloro che – avendone i requisiti – ne faranno richiesta.

Pubblica invita tutte e tutti a firmare attraverso il portale web www.dirittoastarebene.it Servono 50 mila firme e ciascuna firma è decisiva per raggiungere l’obiettivo di avere “uno psicologo per tutti!”. “Molti richiedenti del Bonus Psicologo 2025 resteranno fuori – sottolinea Francesco Maesano – coordinatore della campagna Diritto a stare bene – ma noi abbiamo pensato alla soluzione. Pochi giorni fa abbiamo presentato in Senato una proposta di legge di iniziativa popolare che prevede tra le altre cose proprio il finanziamento del Bonus Psicologo per il 100% di coloro che, avendone i requisiti, fanno richiesta, attraverso un sistema misto di finanziamento pubblico e privato in decontribuzione”.

“Ci servono 50mila firme: se volete fare domanda per il Bonus Psicologo 2025 avete già lo Spid pronto a disposizione. Collegatevi dirittoastarebene.it cliccate sul tasto firma e in pochi click avrete dato il vostro sostegno a una legge che produce un risultato immediato: dare il Bonus Psicologo fino a 1500 euro l’anno a tutti quelli che fanno e faranno richiesta in questi giorni e nei prossimi anni. Servono pochi secondi per cambiare davvero le cose per tutte e tutti”.